鐵道迷看這裡》里山動物列車2.0 第2節神秘車廂大曝光

2019-06-03 16:51

〔記者周采薇／台北報導〕超可愛的石虎出現在台鐵車站，里山動物列車2.0在今天（6/3）從南港車站發車正式啟航，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南，一直到終點站通霄。去年首辦的里山動物列車，超萌的插畫風動物廣受民眾好評，因此今年全面升級，除了車身的動物插畫更多了一個神秘車廂。

里山動物列車今年有八節車廂，較去年多了四節，其中位在第2節的神秘車廂，環顧四周皆是次生林的插畫背景，座位上有兩個神秘旅客草鴞和石虎木雕陪你一起搭火車，手扶拉環上也有野鳥的裝置藝術。地面鋪上稻田的背景，內部車頂上也有草鴞等動物，讓旅客一上車就彷彿進入了次生林生態。

負責這次設計的種籽設計總監淦克萍說，今年是由環頸雉和石虎領航，八節車廂包含了4個不同的生態系，有次生林、溪流河川、水田濕地以及田野聚落，多達100種動植物彩繪，打造移動的生態教室。淦克萍：「希望藉由理解我們身邊的地貌，進而喜歡它們並且為生態付出小小的力量」。

里山動物列車今天起加入區間車的行列，主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州，未來也有機會加開花東地區班次，民眾想要一睹動物彩繪列車的風采可千萬不要錯過。

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