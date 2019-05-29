台鐵里山動物彩繪列車2.0來了！6/3首航南港－通宵

2019-05-29 11:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕里山動物列車回來了，交通部台鐵局今年再與行政院農業委員會林務局合作，於EMU800型微笑號通勤電聯車打造「里山動物列車2.0」，彩繪次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落4個里山生態系，邀請更多動物再次啟程，訴說著動物們的故事。台鐵局表示，里山動物列車2.0預定於6月3日首航，從台鐵南港站發車南下開往通霄；後續從6月5日起正式加入區間車服務行列，未來主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州。

台鐵局去年首度推出的里山動物彩繪列車，讓8種野生動物陪伴乘客去旅行，開啟許多孩子們對野生動物的認識。今年為找回人與生態系的和諧關係，里山動物列車各車廂內的LCD螢幕，將播放包括東方蜂鷹、食蟹獴、森林蜜等多部生態影片集錦，更特別打造第二節車廂為「神秘車廂」，讓乘客一上車就如同置身於里山環境，被可愛的動物們包圍，增添路途中的趣味，更為保育知識加分。

里山動物列車2.0預定於6月3日啟航，從南港站發車南下，開往通霄，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南等站，下午1點43分抵達通霄。為慶祝里山動物列車2.0啟航，台鐵局特別製作紀念套票，內含「台北站至桃園站名片式區間車紀念乘車票」1張及「薄紙式紀念月臺票」1張，將於6月3日列車啟航當日上午8點，在台鐵南港站準時發售，限量1000套，每套售價200元，供民眾珍藏。

台鐵局表示，後續有關里山動物列車的即時資訊，將不定期公布於「森活情報站臉書粉絲團」。

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