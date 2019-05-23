苗縣石虎保育條例草案小組審查 議員想旁聽吃閉門羹

2019-05-23 17:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府擬定「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，去年5月定期會的分組審查會被退回；縣府修正後再提，今天分組審查，依舊爭論不休，經審查會決議，將送大會討論，挺進二讀。但今天也發生議員想旁聽遭委員會請出，不得其門而入的情形。

苗栗縣是瀕臨絕種保育類動物石虎的主要棲息地，縣府擬定石虎保育自治條例草案，盼加以保護；但草案於去年5月提交縣議會定期會審議，因部分條文引起縣議員質疑限制地方建設、開發而退回，要求縣府修正。

縣府除了針對議員疑義處修正，也於今年1月18日在縣府召開草案說明會，邀請議員、縣內保育團體及縣府相關機關單位代表參與逐條討論，進行調整；修正後的內容，主要在建立公、私部門石虎保育共同基準，及約束縣府、鼓勵民間，並新增對社區及推行友善環境耕作者的補助。

縣府於本屆定期會，再度提案送審，草案於7日一讀通過，今天進行分組審查，由第四小組9名委員集會，不少其他小組的議員，也想旁聽關心，卻遭小組多數委員表決會議討論不對外開放，縣議員陳光軒、黎煥強、宋國鼎、陳品安、余文忠被請出。

黎煥強十分生氣，批評「到底苗栗縣的議會何時才能真的透明化！」縣議員陳光軒也說，去年草案就是在分組審查時被退回，擔心舊事重演。

縣議會秘書長林來居說，議事規則是針對大會規範，分組審查沒有法規明文；依慣例，分組審查開放與否，以審查小組的成員共識為主，今天有多數成員表態不開放。

被請出審查室外的議員義憤填膺，在裡頭的議員也爭論激烈，未能達成共識，經小組決議，將送大會二讀討論。

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