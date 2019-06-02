偏頭痛新藥台灣臨床試驗中 未來可望改變治療指引

2019-06-02 23:36

〔記者林惠琴／台北報導〕治療偏頭痛好消息！近年偏頭痛新藥突破性進展，去年美國、歐洲陸續核准上市，減少使用頻率、降低副作用，且75%患者獲得改善，台灣已進行臨床試驗中，未來可望改變治療指引。

長期研究偏頭痛治療的台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，過去研究發現，人體的降鈣素基因相關胜肽（CGRP）在偏頭痛發作時，會大量上升，因此若能夠抑制CGRP，就有機會預防或減少偏頭痛發生。

歷經多年後，藥廠研發4款抑制CGRP藥物，透過單株抗體與CGRP接受器結合，阻斷CGRP活化作用，或是降低血液中CGRP濃度等方式，以達到治療效果，約75%患者症狀獲得大幅改善，去年起美國食品藥物管理局（FDA）與歐洲部分國家也已開始核准相關藥物上市。

王署君補充，台灣已針對其中2款藥物進行臨床試驗，其中一款去年已完成試驗，結果與國外差不多，多數病人症狀緩解，且無明顯副作用，另一款試驗已進行3分之2，將進入最後階段，若順利的話，待藥廠送食藥署審查通過，我國偏頭痛患者就可使用。

王署君指出，目前偏頭痛預防性藥物要天天吃，有些一天吃兩次，可能還有嗜睡、頭昏等副作用，但新藥生物製劑的方式，最長可能3個月打1次，從目前研究來看，因不是經由肝腎而是淋巴代謝，副作用相對少，頂多是一些便秘，未來可能改變治療指引。

不過，王署君也提到，新藥藥價相對較高，國內外正在進一步研究對藥物反應率最高的有效族群，但不論口服藥物或生物製劑，均可視病人好轉情況減藥、停藥，不是一用就要一輩子。

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