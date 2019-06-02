偏頭痛擾17.2萬人 女是男的3倍

2019-06-02

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕頭顱內抽痛，還伴隨噁心、畏光等症狀，大概就是難纏的「偏頭痛」；健保署統計，全台約十七萬兩千多人確診偏頭痛，以卅歲到五十九歲族群最多，且女性病患是男性三倍以上，隱性、還未被確診的偏頭痛病患人數可能超過十倍。

30-59歲族群最多 嚴重可能失能

偏頭痛是常見的疾病，過往俗稱腦神經衰弱，會讓病患生活品質和工作效率大減，需定期就醫且服藥控制，世界衛生組織（ＷＨＯ）將偏頭痛列為會造成失能的疾病之一。

台灣頭痛醫學會理事長、奇美醫院神經科醫師林高章指出，偏頭痛的成因是腦中神經相關物質過度傳導，產生頭部抽痛、噁心嘔吐、畏光、怕吵等症狀。

日常生活中的壓力、睡眠不足，以及外在的氣溫變化和飲食都有可能引發偏頭痛；林高章說，一些臘味食物含亞硝酸鹽會造成血管擴張，以及起司、巧克力、柑橘類等會引起興奮物質釋出，偏頭痛患者最好少吃。

隱性、未被確診者 恐超過10倍

林高章表示，偏頭痛可能連續痛三天、也可能只是短暫發作數小時，當出現長期疼痛問題時，特別是痛到要休息、會畏光、感到噁心，一定要快點就醫。

目前治療偏頭痛的方式大致分兩種，急性期用止痛藥和相關藥物來減緩頭痛，而慢性偏頭痛患者若一個月發作四次以上，那就必須預防性服藥控制，醫師會給予一些腦神經穩定劑等。

壓力、睡眠不足、飲食 都會引

台北榮總神經醫學中心主任王署君說，病患天天吃偏頭痛預防性藥物，有些一天吃兩次，可能會出現嗜睡、頭昏等副作用，不過近年偏頭痛新藥已有突破性進展，去年美國、歐洲陸續核准新藥上市，病患減少吃藥頻率且降低副作用，七十五％患者獲得改善。

王署君說，其中兩款藥物台灣已在做臨床試驗，其中一款去年已完成試驗，多數病人症狀緩解且無明顯副作用，另一款也將進入最後試驗階段，待藥廠送食藥署審查通過，國內偏頭痛患者就能使用。

偏頭痛自我檢測

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