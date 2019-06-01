韓國瑜凱道造勢 挺郭網友酸：10分鐘多5萬人

2019-06-01 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書公開社團「郭台銘競選總統網軍後援會」中PO出貼文，以科學方式計算，估算韓粉凱道造勢現場頂多約2萬人，並大酸電視台的截圖畫面：「短短10分鐘多了5萬人，估計到晚間6點現場會破百萬人 !」

臉書社團「郭台銘競選總統網軍後援會」原先為支持韓國瑜，日前則轉向改為支持鴻海董事長郭台銘。該網友以科學方式計算，他說明每平方公尺，站1個人很空、站2個人還算舒適、站3個人有點擠，站到4個人則會有肢體碰觸，他認為現場活動照片並無呈現水洩不通，以每平方公尺站3個人，現場面積透過Google Map計算，為40*142等於5680平方公尺，將人口密度乘上長方形的活動面積，總共為17040人，頂多約2萬人，該網友更大方表示：「今天到底有多少人？事實勝於雄辯！歡迎大家分享！」

該網友更在底下貼出電視台的截圖畫面，他說明在電視畫面中，約15點01分時，電視台表示有15萬韓家軍到場支持，再過10分鐘，15點12分時，電視台表示主辦單位說現場已經超過20萬人，該網友大酸：「短短10分鐘多了5萬人，估計到晚間6點現場會破百萬人 !」

目前，電視台報導，主辦單位宣稱現場已有40萬名韓粉到場支持。

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