凱道造勢少了「國瑜夜市」！韓粉抱怨「都是柯文哲害的」

2019-06-01 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜的支持者，今下午在台北市凱達格蘭大道舉辦造勢大會。因凱道現場禁止設攤，少了以往韓國瑜造勢會場「國瑜夜市」的特色，令許多韓粉大表不滿，紛紛抱怨「都是柯文哲不准害的。」

綜合媒體報導，對於攤商無法進入會場，有不少韓國瑜支持者抱怨「買不到便當」，也有民眾受訪時抱怨，以往造勢活動都能在現場買到食物，但今天在現場無論怎麼繞，都完全不見攤商蹤影。

此外，由於今日台北天候不佳，時雨時晴，有韓粉淋雨後沒地方買雨衣，痛罵市長柯文哲不讓攤商在凱道擺攤；更有人向警方抱怨，「以前活動都有擺攤，這又不是第一次」。不過還是有攤商和警方玩起「捉迷藏」，提著塑膠袋混在人群中向民眾兜售商品。

對此，人在宜蘭參訪的台北市長柯文哲冷笑回應，以前凱道就沒有開放買賣，因為開放公園跟馬路有金錢交易，被警方反映難管理，所以北市就不允許馬路跟公園有交易行為；市府發言人劉奕霆也澄清，禁止擺攤和柯文哲無關。

北市警局表示，除了依照交通管理處罰條例禁止擺攤外，設攤是金錢交易，與申請集會目的不符，且總統府前以往各項集會遊行皆無設攤交易前例，也擔心攤商生火、使用瓦斯爐、賣酒會引發安全疑慮，因此才在集會申准書上限制。

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