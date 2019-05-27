妙天改口認了！ 發文坦言傅崐萁邀約助挺韓國瑜誓師

2019-05-27 23:58

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜將於6月1日親自參加總統府前的挺韓誓師大會，遭爆出幕後金主是國會政黨聯盟主席悟覺妙天，韓國瑜今說，妙天禪師只是其中之一。國會政黨聯盟今下午才發出聲明撇清，強調挺韓誓師大會與國會政黨聯盟及悟覺妙天本人無關，但不到半天又轉彎，妙天坦言，在前花蓮縣長傅崐萁尋求下，才協助出借場地及設備供韓國瑜舉辦活動。

否認支持參選2020 回馬槍邀妙禪共襄盛舉

悟覺妙天晚間在臉書發出聲明，並放上與藍綠政要的照片，試圖解釋尋求他協助的人不藍綠，但妙天坦言傅崐萁向他尋求協助出借場地及設備供韓國瑜舉辦活動，但接受的原因與他本人與國會黨支持哪位總統候選人沒有關係。

悟覺妙天聲明全文：

我已經86歲了，弘法數十年，就是希望台灣能更好，世界能更好，老有所終、壯有所用、幼有所長。

我始終敞開心胸與任何對象談話，過去像李登輝總統、馬英九總統、陳水扁總統，宋楚瑜省長、許信良主席等人，不分黨派不分國籍，只要能為台灣為世界謀福祉，我都願意對談與交流。

我理解，這世上並沒有能以一己之力就滿足千萬民眾需求的人，因此國會政黨聯盟的成立，就是希望有個新的管道，讓人民可以發聲，讓大家都能過好日子。

當初傅崑（崐）萁縣長向我尋求，能否出借場地及設備供韓國瑜市長舉辦活動，雖然過程有點倉促，但我想了想還是欣然接受，接受的原因與我本人與國會黨，支持哪位總統候選人沒有關係。

其實大家或許不了解，這幾年來尋求我協助的人，不分藍綠都有，我都是盡我所能，為的就是讓不同族群的聲音，都能被社會聽見，我相信有交流有對談，社會才能更和諧，台灣才能更好。

這社會能沒有紛擾，大家同心為台灣努力，這是我的期許，非常歡迎大家找我聊聊。

也包括我的徒弟，劉錦隆（自稱：妙禪），如果他願意承認自己的錯誤，走出勞斯萊斯，我也會盡釋前嫌，歡迎他一起為台灣努力。

妙天「聖光禪-悟覺妙天」臉書貼文：

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