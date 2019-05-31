台中購物節食安千家餐飲有優惠 大滷桶鼎王春水堂通通有

2019-05-31 21:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第一屆台中購物節將於7月登場，衛生局今天號召千家食安餐飲業響應，發起「千家食尚優惠」包括鼎王麻辣鍋、春水堂、東東芋圓、伊莎貝爾等多家業者邀請民眾到台中吃美味、呷安心，其中大滷桶更打出7折、嘉味軒9折、鼎王送豬肉盤半價等優惠及多家滿額送兌換券等活動，好康多多。

台中購物節暑假開跑，衛生局長曾梓展穿上廚師袍及食藥處長邱惠慈邀請餐飲業聯合會及台中市7大餐飲公（工）會理事長宣誓食安並共襄盛舉，號召餐飲業、烘培業、飲料業及旅宿業等知名業者也到場展示優惠產品，讓民眾一睹為快，及早安排旅程，也有大飯店也提供住宿優惠，住好、吃安、玩得安心。

購物節有鼎王麻辣鍋、春水堂、大苑子、東東芋圓、大滷桶、金色三麥、伊莎貝爾、嘉味軒、歐克佬，都提供專優惠，打出7折至9折、買一送一、滿額送、及特價等超值優惠。

衛生局長曾梓展表示，台中市餐飲、食品業準備好了，迎接7月10日至8月18日購物節，創造「全城on sale！」串聯在地商圈、公協會、百貨、觀光等相關產業，主攻觀光旅遊與消費購物。

邱惠慈也說，只要在「台中購物節」優惠商家消費滿500元就可登錄抽獎。另外還餐飲業者「消費金額3倍計」優惠，除以實惠價格品嚐道地台中美食，還可以3倍利多的機會參加抽獎，中獎機會更大。

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