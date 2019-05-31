慘不忍睹！新北偏鄉學校 操場破爛沒錢修

2019-05-31 16:19

〔記者何玉華／新北報導〕城鄉差距有多大？新北市議員林裔綺今天在市政總質詢時，秀出雙溪高中、十分國小斑駁破舊、坑洞裂痕的操場、跑道，她說，市府每年上億元經費挹注都會區學校校舍改善，偏鄉學校操場破爛卻遲遲要不到經費，教育局只會回答「審酌財政預算」、「等排序」，希望侯友宜帶領的市府團隊能同理心，不要讓偏鄉的孩子受到不公平的待遇。

侯友宜說，如果有涉及學童使用的安全，造成不方便，該補助就要補助；指示要特別給予偏鄉支持跟幫忙，在教育局經費上優先來處理，避免讓孩子受傷。

林裔綺舉例說，市府分別投注超過5億多元給新莊民安國小、三重碧華國中的校舍改善，近期也看到新莊頭前國小操場900萬經費到位，年底就要完工；反觀操場已經慘不忍睹的十分國小、雙溪高中，公文往返不下10次，一年前教育局要學校去向中央體育署要經費，體育署回函請教育局自籌辦理，近期協調會，教育局又要校方自行去找立委要經費，「提供一個安全的校園，有這麼困難嗎?」

教育局長張明文解釋，目前在統整全市的運動場整修，全市有300多所學校，資源真的有限；林裔綺怒斥「難道要等都會區用完，才輪到偏鄉嗎？」教育局近期還告訴學校，市長日前到訪柑林國小時，允諾兩年300萬補助偏鄉地區的學校設備，要學校等排序輪到時再做。

侯友宜當場駁斥，這兩者無關，指示偏鄉要特別給予支持跟幫忙，在經費上優先處理；如果有危及安全的情況下，盡快去修好。

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