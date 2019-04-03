土壤鹽化嚴重！東港大潭國小 操場「白蒼蒼」

2019-04-03 16:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港大潭國小接近海岸，旁邊又有魚塭，操場有嚴重土壤鹽化的情形，200公尺跑道內側近幾年的植被面積每況愈下，現在已高達3分之2「白蒼蒼」，但校方向中央申請改善卻連續5、6年都無果，忍無可忍的地方居民站出來聲援，盼改善這個供附近3個村里學區的操場。

大潭國小的操場現在已有高達3分之2不見草皮，也不是一般土的顏色，反而全覆蓋白色「雪花」，居民無奈自嘲已成「屏東鹽埕埔」，且鹽分沾濕氣後與紅土混結成塊，跑道易滑增加風險，校長鄭志隆上任後發現操場有植被越來越少的情形，接手前任校長的政策提出改善計畫，但連年無果，現在連學生都會回家抱怨自己的操場，「怎麼和別人的不一樣？」。

家長會長黃淑滿及里長蘇榮富及代表林清發、縣議員許展維等居民代表及民代等到場聲援，希望中央能重視這個操場，至少能讓操場更為整齊，林清發表示，大潭國小的學區包括東港下廍、大潭里及林邊鎮安村，除了學生，逾6000居民都會到大潭國小操場來休閒運動，但這幾年土壤鹽化的程度越來越高，和他20多年前擔任家長會長時草皮茂盛是不可同日而語，像跑道旁鐵製水溝蓋因鹽分而生鏽膨漲擠壓破壞水泥鋪面，都有安全上的考量。

黃淑滿及蘇榮富則指出，大潭國小的校慶除由學生參加，還會擴大邀請社區民眾參加，不僅是校園更是社區休閒中心，但除學生會反映不敢到操場運動，甚至還有學生以此為由轉學念書，居民都覺得須要改進。

許展維則說，操場鹽化面積之大令人咋舌，且與剩餘草皮的交界處有非常明顯的高低起伏，除有礙觀瞻，更有安全的風險。此案據校方所提計畫跑道從紅土改為pe、中間草皮改為硬式運動場約須500萬元經費，但連年申請無果，目前請校方再次送出計畫，將循管道緊盯進度，要求儘速改善。

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