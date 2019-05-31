豬樂園失吸引力？南投縣農產公司連兩年虧損

2019-05-31 12:47

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府唯一生產單位南投縣農產運銷公司，從106年起連續兩年虧損，共虧損756萬元，連日內在縣政總質詢引發多位議員關切，要求今年3月間甫上任的南投縣農產運銷公司總經理周義雄務必努力經營，想辦法轉虧為盈。周義雄表示，連兩年虧損主要是實施一例一休後人事成本增加，及去年毛豬價格下跌管理費收入減少，但他有信心讓公司未來轉虧為盈。

位於名間鄉的南投縣農產運銷公司，除了是縣內唯一毛豬拍賣場所，也設置「豬樂園」，成功轉型為國內第一家生產、生態、生活一體的觀光園區，惟議員蕭志全、廖梓佑表示，南投縣農產運銷公司經營不善，不但無法成為替縣府賺錢的金雞母，還連續兩年虧損，106年虧損278萬餘元，107年更虧損478萬餘元，究竟是什麼原因造成？縣府及農產運銷公司應對縣民說清楚，也希望上任不久的該公司總經理周義雄能想辦法改善。

賴燕雪也指出，審計部南投縣審計室在106年度總決算審核報告曾指出，南投縣農產運銷公司電宰等過程暴斃豬隻與委外化製數量不符，以及屠宰場地承包商有逾期繳納相關費用情形，顯示農產運銷公司內部管理有問題，是否與虧損有關，也應一併探究。

周義雄表示，前年虧損是因當年實施一例一休後加班費人事成本增加，去年虧損則因毛豬價格下跌，管理費比前年少收二九七萬餘元，加上周邊產品原、物料價格上漲，以及景氣不佳，產品銷售額減少等因素，才虧損478萬餘元。

周義雄強調，他認為南投縣農產運銷公司未來有很大發展空間及潛力，但過去營運上較為保守，他有信心讓公司未來轉虧為盈。

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