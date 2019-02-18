兩豬交疊塑像好害羞？ 南投縣府：此非愛愛 僅是嬉戲

2019-02-18 23:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有網友在「爆廢公社」PO出南投燈會展出公豬母豬前後交疊塑像的照片，引網友熱議，PO文者問「不知南投縣想表達什麼」？南投縣府農業處長陳瑞慶回應，這是南投縣農產運銷公司的人口意象「生生不息」的縮小版，因豬年而應景在燈會展出，事實上該塑像是表達「豬隻在嬉戲」，而非豬隻交配姿勢。

南投燈會南投主燈區今年有一座不算花燈的塑像，該塑像是一隻金色公豬從後方與粉紅母豬交疊，現場就現場聽到有小朋友問家長：「牠們在幹嘛？」爸爸回答「等你長大就會懂了」。PO文女性網友認為很不恰當，並稱「不知道南投縣府想表達什麼？」

對於網友的PO文和熱烈討論，南投縣府農業處長陳瑞慶說，這座塑像是位在名間鄉的南投縣農產運銷公司因應今年是豬年，提供該公司「豬樂園」入口意象「生生不息」的縮小版應景，該座「生生不息」入口意象已設置8年多，由在地藝術家所創作。

陳瑞慶說，農家有養過豬的人，大概會知道豬發情交配時，母豬不是趴姿而是兩腳直立，所以該塑像是豬在嬉戲而非「愛愛」。

據了解，這座入口意象「生生不息」由名間鄉雕塑藝術家王松冠創作，意象在揭幕後也引發不少討論，甚至有人認為不雅要求換掉，後來經名間鄉長陳聰鑑、時任立委的林明溱現勘後，認為塑像沒有露點，也非交配之姿勢，後來仍讓該意象保存。

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