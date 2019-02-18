「銅梁火龍」元宵獻禮 南投最終回加演1場

2019-02-18 23:09

〔記者謝介裕／南投報導〕中國「銅梁火龍」尬台灣火舞團的精彩橋段，昨（17日）晚熱鬧上演，擠爆南投燈會主燈區，今晚7時許，展開第3場演出，依舊是人山人海，縣長林明溱也當場宣布21日最終場將加演1場變成2場，滿足各界觀看銅梁火龍的需求。

中國「銅梁火龍」被譽為天下第一火龍，儘管已是連續3年獲邀在南投燈會演出，但魅力不減，首場即吸引絡繹不絕的民眾排隊進場觀看，尤其，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花及煙霧之中，舞出震撼視覺的火龍身影，更令民眾爭相拍攝、錄影，以致會場不時可見大大小小的攝影器材，讓人有種彷彿置身攝影大賽的錯覺。

不過，位於南投市貓羅溪水舞廣場的表演場地只能提供僅4000多個座位，以致許多民眾被迫抱憾而回，抑或是在浪漫情人橋、貓羅溪堤防等較遠的地方眺望，頗有看得到卻吃不到的感嘆，遂向縣府反映希望「銅梁火龍」能加場演出。

縣長林明溱表示，「銅梁火龍」預計在縣內4天演出5場次，昨晚第3場次雖非假日，但仍吸引爆滿的觀看群眾，原本「銅梁火龍」團員及團長預計19日元宵節給予縣府回覆，但經仔細檢查、評估，確定有足夠材料因應，遂提早一天允諾在21日最後1天表演時再加1場，換言之，當天將演出2場，感謝南投鄉親對銅梁火龍表演的支持，也堪稱是最佳的元宵獻禮﹗

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