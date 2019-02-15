銅梁火龍升級版 17日南投燈會首演尬台灣火舞團

2019-02-15 16:48

〔記者張協昇／南投報導〕南投燈會最具震撼且最受民眾喜愛的新年特別演出銅梁火龍，今年加入川劇等元素升級演出，17、18日兩天將在南投燈會主展場的水舞廣場連演3場次，17日當天並邀請到國內知名火舞團隊ComingTrue即將成真火舞團，與銅梁火龍互尬，讓表演內容更豐富精采。

南投縣政府表示，銅梁火龍每每演出造成轟動，湧進眾多民眾觀看，由於現場座位有限，特別規劃進場動線，水舞廣場統一於17點30分開放民眾排隊進場，使用攝影腳架的觀眾另闢排隊進場動線與觀賞專區，一般民眾看台區一律禁用腳架，2月17日演出兩場次，中場換場所有區域將全面清場；埔里糖場則統一下午5點開放進場，同時也規劃腳架使用區，縣府籲請民眾依現場工作人員指示排隊入場。

中國四川重慶銅梁鬧元宵活動銅梁火龍，被譽為天下第一火龍，以鐵水打金花，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花，舞龍在花火與煙霧中舞出立體震撼場面。今年更加入川劇元素，並增加開場的舞旗及火把演出，表演內容全面升級，更具觀賞性。

台灣團隊也不妨多讓，2月17日當天邀請到台灣知名火舞團隊ComingTrue即將成真火舞團互尬，該團曾參與中國央視選秀進入24強，也是台灣火舞大賽的冠軍隊伍。其他場次則邀請到南投在地的寶島民俗技藝團、西嶺國小、營北國中、溪南國小、曼暉舞蹈團與薪傳舞蹈團、宏仁國中樂旗隊，帶來舞獅舞龍與民俗舞蹈等富在地性與文化性的演出。

銅梁火龍2月17日首演，分別於晚上7點及8點半各演出一場次，2月18日、2月21日晚間7點各一場；2月20日晚間則移師埔里糖場演出一場次。

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