銅梁火龍再現 引爆南投燈會人潮

2019-02-17 22:12

〔記者謝介裕／南投報導〕來自中國的「銅梁火龍」民俗活動，今日夜間7時30分許，在南投燈會主燈區一連演出2場，僅見隊員們將生鐵熔化成鐵水，不斷往空中澆出熾熱的火花，舞龍在花火與煙霧中舞出狂放不羈的火龍身影，並穿插川劇元素及火把演出，令人目眩神迷、震撼不已，也為2019南投燈會掀起另一波觀賞熱潮。

今晚7時30分起，「銅梁火龍」配合南投燈會活動，在南投市貓羅溪水舞廣場熱鬧登場，儘管已是連續3年前來演出，但仍吸引大批民眾排隊進場觀看。

不過，台灣團隊也不遑多讓，曾在台灣火舞大賽中奪冠的「ComingTrue即將成真火舞團」及南投在地的西嶺國小舞獅隊、營北國中舞龍隊等團體也接棒出場，彼此藉此切磋技藝，也讓人看到在地的特色及活力。

南投縣長林明溱除對燈會協助的單位致上感謝之意以外，也表示，「銅梁火龍」被譽為天下第一火龍，從明朝迄今已有600多年歷史，以鐵水打金花，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花，巨龍隨著氣勢磅礡的樂曲穿梭在花火與煙霧中，舞出震撼視覺的火龍身影，實令人嘆為觀止。

此次「銅梁火龍」將在4天演出5場次，除今夜2場次以外，2月18及21日晚上7時30分，同樣在南投主燈區各有1場次，至於埔里糖場則將在2月20日晚上7時30分演出1場次，詳請可上南投燈會官網查詢。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/