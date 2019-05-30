保護區農舍難過關 桃市議員批農業局 鄭文燦擋子彈

2019-05-30 23:26

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員劉勝全統計，99年至106年底，桃園市核准保護區興建農舍數量共45件，但107年後，至今核定的數量為零，主要原因是農業局對於農地農用認定太保守，即使航照圖非常明顯，仍以無法判讀函覆，造成這兩年都沒有核准案件，劉勝全諷刺農業局根本是要拖垮市長鄭文燦的民調，是「黑燦團體」。

鄭文燦表示，都市計畫保護區是為了國土保安、水土保持、維護天然資源與保護環境及生態功能而劃定，只要符合農地農用資格，是可以申請興建農舍，但107年將林業、保育類取消，讓資格審查更為嚴格，未來市府會從寬認定，除航照圖外，若出具農用水電、灌溉、農損等證明也可認定為農地農用，若農業局無法判讀，還可以第三公正單位複驗。

鄭文燦說，為了讓保護區興建農舍有法規可循，農業局已經制定「桃園市都市計畫保護區土地申請建築農舍作業要點」，讓農民瞭解作業流程，做業要點也明訂得邀集農委會農林航空測量所、內政部國土測繪中心、民間專家學者等協助審查，共同判別土地是否持續從事農業用途。

劉勝全指出，在桃園縣時代，保護區農舍興建是由縣政府城鄉發展局審核，升格後原是由都發局審核，107年改為農業局後，至今一件都沒有審查通過，他幾經思量發現，「現在鄭文燦滿意度7成，但原本可以高達8成，達不到原因就是農業局佔個位子不做事」。

劉勝全質詢時，還提供18張申請興建農舍航照圖，很明顯的還是從事農用，但農業局的回函卻是「無法判讀」，邀請專家學者、農改場、當地耆老提供意見，都認定是農地農用，但農業局還是不改初衷，難怪107年至今仍未核准一件保護區農舍興建案例。

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