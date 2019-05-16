諷韓？桃園小學堂抽考鄭文燦秒答還補充 王浩宇：真沒成就感

2019-05-16 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員林智鴻週一（13日）準備了含行政區相關等20多道題目，質詢市長韓國瑜，讓韓直呼「我又不是小學生」，林的臉書也因小學堂問政方式慘遭洗版。不時被網友批評管很寬的桃園市議員王浩宇今在臉書貼照發文，並稱他以「桃園小學堂」式考市長鄭文燦，卻覺得「沒有成就感」。

王浩宇在文中搬出「桃園小學堂」橋段，題目包括「桃園市人口最多行政區」、「桃園市有幾個行政區」，以及「美國隊長是哪個漫畫公司的作品」等，連隨便抽問好幾個里長的名字，「結果他通通都會」，不僅秒答「還補充」，讓王不禁直呼「真是沒有成就感」。

網友見狀也在底下留言，「有比較就有真相」、「草包瑜完全看不到胖周瑜的車尾燈」、「總機比分機還厲害的概念嗎？」「我高雄人，能交換一下市長嗎？拜託拜託」；不過也有鄉民質疑，鄭韓兩人任期不同，「這種比較是不是很幼稚？」還有人認為，「還不是已經跟燦燦套好招了」、「po一下影片吧」；部分人則呼籲，「別再刺激韓粉惹」。

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