學習鄭文燦的好施政 黃偉哲笑稱這件事不能效法...

2019-05-10 23:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南鳳梨好筍季系列的龍崎產業文化活動即將登場，市長黃偉哲今天代言，行銷地方特色，歡迎各界一起來吃辦桌，感受美食好滋味；受訪時，談到施政上要向第1名的桃園市長鄭文燦學習，但身材方面，就不能以他為目標，笑鄭胖了很多。

黃偉哲說，上任以來，體重已經增加5公斤，古云，為伊人，衣帶漸寬終不悔，他因行銷美食，則是「皮帶漸緊終不悔」，暗虧自己也胖了，妙語如珠，引來全場笑聲。

龍崎區公所今天為本月19日登場的鳳梨好筍季產業文化活動熱鬧造勢，黃偉哲應邀代言，市議員郭鴻儀、鄭佳欣、吳禹寰，還有地方各界等都一起出席，共襄盛舉。

黃偉哲在金牌總舖師盧正治指導下，示範「果綠菠蘿佐山雞」的調理方式，也親嚐古早味的辦桌佳餚，以及當地的特色產品，讚不絕口。

黃偉哲說，配合活動推出的鳳梨好筍宴，限量60桌，開放訂購2天內額滿，口碑可見一斑，好手藝加好食材，才能創造好成績，感謝區公所團隊的用心與努力。

黃偉哲除了希望明年可以增桌，滿足更多向隅的民眾，他還計畫來場不加調味料的冷筍PK賽，選拔出優勝者，熱鬧推廣地方產業。

龍崎區長蕭琇華提到，今年的活動在文衡殿舉辦，有近50攤在地農特產品的展售會，還有削鳳梨趣味競技，以及DIY課程，並進行綠竹筍評鑑大賽，中午則是古早味的辦桌筵席，內容豐富，歡迎各界一起參加。

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