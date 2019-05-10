「世上只有罵罵好」 台南阿哲市長首度獻「聲」

2019-05-10 19:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕母親節快到了，台南市長黃偉哲首度獻唱歌聲PO在臉書，祝福天下偉大的媽媽們快樂，只是起音抓得準不準，「罵罵號」NG了好幾遍，終於很有感情地唱出「世上只有媽媽好⋯⋯」

黃偉哲說，母親是全天下最偉大的人，也是家庭幸福泉源，表達對媽媽的愛，不是在母親節唱歌、送花、送蛋糕、吃大餐，最重要的，還是要讓媽媽天天都快樂，所以平常就要幫忙分憂解勞，自己也要過得健康快樂，讓媽媽感到安慰。

黃偉哲日前在勞工模範母親表揚大會，也曾感性發言，以前當立委時，媽媽總是幫忙分擔、跑攤，能夠當選市長，一半的功勞歸媽媽。

黃偉哲首度獻唱之外，網路社群互動蔚為風潮，從總統府到地方首長政治人物，都透過臉書、IG等社群工具與民眾博感情，黃偉哲也不落人後，新推出在臉書留言區的GIF貼圖選項，搜尋關鍵字：黃偉哲、偉哲、台南、tainan weicher就可以找到13組超Q貼圖，「偉哲讓你帶著走 」！

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