好貴母親節！康乃馨創20年新高價 花農捶心肝

2019-05-09 23:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是最「高貴」的母親節！母親節將屆，但你知道應景花卉康乃馨今年創下20年來新高價嗎？去年每把（10枝）的批發均價跌到30多元，今年已經喊到110元，但彰化產地花農「看得到（高價），吃不到」，因為去年被「超低價」嚇怕了，今年不敢多種，結果「掠龜走鱉」，趕不上行情。

根據農委會的資料，以5月上旬（母親節檔期）康乃馨花價作比較，2013年每把91.7元最高，成交量為47萬把，隔年花農「有志一同」爭相搶種康乃馨，結果創下39.8的低價，成交量為69萬把，此後康乃韾的同期成交量固定維持在4、50萬把，價格就一直維持在50多元。但去年突然又爆大量，成交量達64萬把，結果均價為31元，為歷年新低價。

花農去年個個慘賠，今年大家都不敢再種，結果出現出現上百元的「天價」。

田尾鄕花農民鄭明煌說，看到這種價格「真是捶心肝」，他說，要不要種康乃馨都是在過年後就要準備，決定是否要不要種，大都是根據去年的行情，去年行情差，大家就「興趣缺缺」，今年種得人少，了5月上旬的成交量不及去年的一半，就因為量少，就產生新高價。

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