備20多題考韓國瑜 韓粉崩潰「小學堂問政」轟炸林智鴻FB...

2019-05-13 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍高雄市議員林智鴻今在市政總質詢時，準備了27題要考市長韓國瑜，諸如上任至今高雄人口成長、行政區數量、對鳳山的想像與交通路網等，不過，雙方疑似為了問題有無意義、由市長答詢與否，產生爭執，後來韓答詢期間不時還加一句「發大財」。消息曝光後，林智鴻的臉書被網友洗版，目前累計近180筆留言，且數量持續增加中。

不少網友在林智鴻臉書底下留言，「林議員大概要被洗版了」、「想學黃捷？依樣畫葫蘆？」「我看你是故意搞笑要衝人氣的吧」、「我們納稅人養你就是要你問這個？」「高雄市哪一家滷肉飯最貴？哪個廟最靈驗？」「請問五官在最上面的器官是什麼？」

另有人建議，「可以針對專業度高的市政問題質詢，問這類道德觀感很難加分，只會傷了自己！」也有鄉民力挺，「支持你繼續百萬小學堂的問政方式」、「連基本的行政區意義都答不出來！如何由淺入深的質詢？」「韓粉果然又來了，唉，這種社會亂象到底什麼時候才能結束」

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