答詢頻跳針走下神壇？ 他爆韓國瑜負面聲量飆高...

2019-05-13 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在議會備詢時，不僅頻頻跳針、答非所問，還數度把問題推給各局長回答，甚至今（13日）答詢故意跳針再加一句「高雄發大財」，稱此舉是為方便議員剪接來消遣他。桃園市議員王浩宇12日則貼出一張韓國瑜網路聲量圖，顯示韓的負面聲量達到0.8%，網友好奇難道韓國瑜準備走下神壇了？

韓國瑜近日除答詢自經區議題讓議員黃捷大翻白眼，9日接受議員康裕成質詢時也不斷跳針說：「請經發局長回答我再回答」，並動怒「我為什麼像小學生站在這裡？」今天韓國瑜被議員林智鴻質詢高市行政區相關議題時，除婉拒回答、一律優先委請局處首長答詢，更頻在回答完問題後，故意加上一句「高雄發大財」，他事後受訪解釋，這是為了方便議員剪接來消遣他。

從王浩宇在臉書貼出的資料可見，繼韓國瑜的網路聲量於3月初「黃金交叉」後，他的負面聲量一路上升，到3月中達到0.6%，至5月11日時更攀上0.8%，正面聲量也跌至0.2%以下，讓網友好奇，難道韓國瑜已經跌下神壇了？

王浩宇也好奇問說「昨天發生什麼事？」網友也紛紛留言，「韓粉的四處攻擊、護航終於引來了全面反彈？」、「造神出來的貨色，撐不久的」、「還有半個月的市政總質詢，一個月下來就穩死了」、「老天有眼」、「突然醒過來！」。

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