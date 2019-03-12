全國農舍禁蓋田中央 宜蘭綠營議員高喊撤換陳吉仲

2019-03-12 15:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］農委會修訂「農業用地興建農舍辦法」，明文規定農舍須臨側臨路、不能蓋在田中央，預計4月初預告。民進黨宜蘭縣議會黨團聞訊，今與立委陳歐珀緊急召開記者會，高喊「捍衛農民權益，反對臨側臨路」，民進黨宜蘭縣議會黨團發言人簡松樹更直言，不適任的中央官員要汰換，呼籲中央撤換農委會主委陳吉仲。

農委會於今年3月8日完成「農業用地興建農舍辦法」修訂，並發文給主管機關內政部，修訂內容主要提升農舍興建規範的法律位階，並明文規定興建農舍要「臨側臨路」，達到農地農用的目標，預計4月初完成公告。

消息一出，引發民進黨宜蘭縣議會黨團反彈，宜蘭縣議員張秋明、簡松樹與陳俊宇，今與立委陳歐珀攜手召開記者會，高喊「捍衛農民權益，反對臨側臨路」的口號；簡松樹表示，民進黨團隊對於農委會修訂新辦法，感到非常訝異，總統蔡英文一直要求中央官員要接地氣，但農委會卻來當地鼠，把農地搞得天翻地覆，他建議陳吉仲這樣不適任的官員，應該要撤換。

陳俊宇指出，宜蘭縣農舍興建管理辦法就曾規定農舍興建要臨側臨路，當時就證明這樣的政策是錯誤的，農舍蓋在邊邊角角，常影響路口行車視線，造成嚴重車禍，這樣不合時宜的政策，縣府才剛導正，但中央卻要制定農舍興建要臨側臨路，剝奪農民權利，對用路人造成危險，農委會應該重視地方的聲音。

張秋明也指出，農舍興建在邊邊角角，會導致交通問題，對農民而言，以前辛苦打拼的農地，更失去價值，他拜託行政院長蘇貞昌，把農委會這樣暈船的官員抓下來。

陳歐珀說，農民財產安全，需要政府的保護，他呼籲農委會「要接地氣，廣徵民意」，應到宜蘭來辦說明會，了解民意，他也會要求院長與主委，對這個政策要慎重，否則影響會很大。

宜蘭縣農業處指出，縣府現在還是基於政策延續的立場，現階段還是依照前代縣長陳金德訂定的要點來處理農舍興建審查，以生產基地區塊完整為原則，至於農委會新的辦法，希望將是否符合民眾需求納入考量。

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