「媽媽桃」開賣！皮薄、多汁、香氣足…一年就等這一味

2019-04-30 00:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，屬於水蜜桃早桃的「5月桃」，大多由部落年長女性農民辛苦栽種，每年5月進入盛產期，其外型較小但皮薄、多汁、香氣足，市府近幾年成功打響「媽媽桃」品牌，不過今年受到乾旱、暖冬及氣候異常影響，許多果樹植株於3月出現花期不一、著果不良，影響媽媽桃的成長狀況和產量，市府農業局4月30日起開放網路訂購，預計有7萬顆（約7000盒）提供認購。

「媽媽桃」是中低海拔水蜜桃，主要產區集中在復興區後山的三光里，鄰近的高義里、華陵里也有種植，在地果農高麗枝等人發起組成復興區爺亨部落多元產業發展協會，培育媽媽桃是來自泰雅族媽媽們本著一顆緬懷祖先及對土地的愛，用雙手認真踏實的努力耕耘，除協助推廣剛上市的媽媽桃，也歡迎遊客到部落遊山玩水、體驗人文。

媽媽桃產期僅1個多月，市府開辦線上網路訂購平台，期待民眾可以用實際行動支持部落媽媽們用心培育的媽媽桃，媽媽桃線上訂購系統今年還多了ibon繳款的選項，方便民眾操作使用，並與黑貓宅急便合作，採用低溫宅配，讓媽媽桃維持在最新鮮的狀態，如同剛剛現採一樣配送至每個消費者手中。

農業局說，今年的媽媽桃禮盒6粒裝600元，8粒裝550元，10粒裝450元，12粒裝350元，運費需另外計算；市府除於台北市花博市集及希望廣場辦理媽媽桃的實體販售，部分會在市府廣場、慈湖停車場、角板山、羅浮溫泉等地點供農民選擇設攤販售。

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