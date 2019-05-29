中壢打卡新亮點！自強停車場好童趣 6/1起免費停1個月

2019-05-29 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕費時2年，總工程經費4.6億元興建的「中壢區自強多目標立體停車場」近日完工，分別設置派出所、圖書館、交通事件裁決處、里民活動中心及立體停車場，為內壢地區首座結合集會、圖書、治安、洽公及停車的多目標停車場；桃園市政府交通局29日下午舉行停車場和自強、自治聯合里集會所聯合啟用典禮，副市長李憲明、市議會議長邱奕勝等人主持啟用典禮，宣布6月1日起推出1個月試營運免費停車的好康，7月1日起正式營運和收費。

自強多目標立體停車場為3棟毗連的建築，A、B棟均為地上4層建築，分別作為中壢警分局自強派出所和市立圖書館自強分館（館藏可達8萬冊），C棟為地上8層建築，1樓設置325席機車停車場和自強、自治聯合里集會所（兩里里民約8200人），2至6樓為立體停車場、提供汽車格314席位，7、8樓為交通事件裁決處。

交通局長劉慶豐說，自強立體停車場兼具「智慧、科技、便捷、安全、環保、文創」等六大特色，以車位在席、智慧尋車、電子票證多卡通與APP電子支付多元繳費方式、各層均停車資訊導引等系統，導入3D車牌辨識並結合eTag雙重辨識輔助入出場，設有全區監視系統、LED燈具照明、婦女及身心障礙專用車格、緊急求救系統及電動汽機車免費充電系統，以及重機騎士專屬重機停放專區。

值得一提的是，停車場1樓、6樓的牆面邀請3D立體壁畫藝術家蘇家賢，以中壢在地特色景點老街溪、紅樓為主題設計3D立體壁畫，「童壢時光隧道─溜滑梯」是小朋友從彩色水管造型的隧道排隊一一往下溜，老街溪是中壢區最重要的一條河流，2樓層高的時光隧道─溜滑梯便是老街溪河川教育中心的特色遊戲設施；「壢壢紅樓夢」是中壢鬧區仿造英國19世紀中後期的殖民建築─紅樓，由紅樓內部往外看到龍德公園半圓行的花架步道，盛開的紫籐花宛如瀑布般，還有中壢羊世界裡的草尼馬探頭進來，白鴿、松鼠也進來湊熱鬧，增添停車場的活潑氛圍，讓小朋友捨不得離開，也提供民眾互動式打卡新景點。

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