基隆火車站附近難停車，林右昌：規劃蓋複合式立體停車場

2019-05-22 12:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會總質詢，今天市議員莊錦田指市區停車場每到假日一位難求，停車空間嚴重不足，若此問題不解決，民眾對交通不會滿意，對此，基隆市長林右昌表示，正規劃在基隆火車站南站附近蓋一座複合式、多功能兼具商場及停車的立體停車場，還在積極與中央單位討論研商中。

莊錦田說，基隆這幾年來交通有改善，但停車和堵車的問題未解決，4年多來東岸停車場改善很多，但停車場都在堵車，因為停車格還是不夠，他建議市長向台鐵爭取，利用鐵路局的空地，就近在基隆火車站附近建停車塔。

林右昌表示，有停車場就容易堵車，周邊車流量會大，國人的使用習慣就是就近，但不一定是好習慣，民眾的想法當然是最好在店門口就能停車，馬上吃飯，但站在市府的立場，要讓這個城市有秩序，而不是一味貪圖就近、方便，給老百姓方便是好事，但就城市規劃的角度就不一定了。

林右昌說，目前的確有在火車站南站附近規劃興建立體停車場，但不會只是一個停車場，目前還在與中央討論，朝複合式、多目標商場和停車場使用的方式闢建，並和南站結合起來，甚至跨到中山一路另一個基地上。

林右昌強調，民眾到國外去就可以忍受停車場不那麼近，在台灣就要越近越好，觀念和價值要提升，鐵路局土地可以爭取蓋停車場沒有問題，目前北站、南站都有停車場，市府要讓基隆市的交通更加有秩序，把停車的空間，透過交通的規劃讓需求量有效的配置，但要搭配公共運具更方便完善，私人運具才有可能降低，台北市有捷運系統，所以可以做得比較好，這是未來基隆要去努力的方向。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法