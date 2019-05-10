注意！武嶺、合歡山遊客中心停車場 13日起依序封閉整修

2019-05-10 18:37

〔記者佟振國／南投報導〕為改善合歡山武嶺及遊客服務中心2處停車場鋪面及交通動線，林務局東勢林管處將從本月13日起至8月7日，分別封閉施工，由於高山停車空間不足，工期又橫跨杜鵑花季及暑假，提醒上山遊客注意，至於未來2處停車場完工後可提供90個自小客車車位，較原先增加20個，還能停放8輛中型巴士。

合歡山海拔逾3000公尺，一年四季有不同風情，春夏高山杜鵑盛開，冬天則常有皚皚白雪覆蓋山頭，成為中部熱門旅遊景點，由於整年都是旅遊旺季，高山公共設施耗損嚴重，又難找到適當時間整修，東勢林管處今年終於決定要改善武嶺及合歡山遊客服務中心停車場。

這2處停車場至少逾15年未大規模整修，鋪面已經多處破損、凹陷，雨、雪季常會積水，停車不便，更影響遊客行走安全，加上進出動線不明確，停車狀況混亂，未來也一併改善，停車場車道將鋪設柏油路面，車格使用透水材料，並以混凝土內加點焊鋼絲網更穩固。

正值合歡山高山杜鵑花季，此時停車場封閉施工，可能影響交通順暢，東勢林管處解釋，秋冬季節合歡山溫度偏低，不利鋪設柏油、混凝土，施工人員更難找，只能利用夏季施工，武嶺停車場原訂4月中旬動工，考量今年花季提前，延至5月13日再動工，預計6月29日完工，合歡山遊客服務中心則從6月29日封閉施工至8月7日。

東勢林管處指出，兩處停車場原本可停放70部自小客車，改善後可停放90部，外加8輛中型巴士，讓有限空間獲更多利用。

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