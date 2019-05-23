台南成功國小停車場爭取前膽補助 文史人士籲停挖

2019-05-23 14:19

［記者劉婉君／台南報導］台南市爭取行政院前瞻基礎建設計畫經費補助，要在青年路及赤崁文化園區成功國小新建停車場，預計2處可增加444席停車格位，交通部長林佳龍今天前往會勘，表示政策上會給予支持，而文史人士也到場陳情，呼籲立即停止開挖赤崁文化園區。

林佳龍表示，前膽基礎建設預算很重視年限，只要市府確定可以在2021年完工，就可以同步執行，不一定要等行政院核定修正要點，不過他也要求市府，針對地方文史工作者關心的問題，要以嚴格的標準來審查，減少地下的擾動就由專業去評估。

台南市交通局目前已有4處新設停車場獲得前瞻基礎建設計畫，且已在進行中，包括中西區體3地下停車場、水萍塭公園地下停車場、文化中心立體停車場、西門健康立體停車場，總工程費約16.8億元，中央補助8.7億元，完成後總計可增加1252席汽車停車位及427席機車位。

今天會勘的青年路停E8多目標停車場、赤崁文化園區成功國小地下停車場，目前修正資料正在審核中，另外還有台南監理站停E1立體停車場、台南公六公園地下停車場，都希望交通部可以盡速審核通過核定補助，預計工程費16億元，完工後共可增加1308席汽車位與598席機車位。

立委林俊憲今天邀集林佳龍與交通部官員一同南下會勘，重現府城水文促進會副會長楊淑芬也代表文史界向林佳龍陳情，認為赤崁文化園區為文化敏感地帶，開發地下停車場是天大錯誤政策，要求立即停止開挖，保存並且指定遺址與古蹟。

台南市文化局長葉澤山表示，文化園區近期將進行25個2乘2公尺的探坑挖掘，進行文物的搶救，一切都會依照文資法進行。

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