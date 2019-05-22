基隆停車場整建挖到史前貝塚停工 立委協調周邊釋停車位

2019-05-22 16:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中正區和一路停車場日前進行整建工程時，挖到史前貝塚、獸骨、陶片等多個時代的文物，依文化資產保存法遭勒令停工展開文化遺址調查，基隆立委蔡適應今天協調交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）、基隆港務分公司等單位，釋出周邊空地供民眾臨時停車使用，可停放約180輛小客車，希望藉此紓解假日停車格一位難求的問題。

當地和憲里長蘇來成說，和平島假日時遊客眾多，停車場一位難求，許多車輛都在和一路、平一路回堵，現在停車場又因為挖到遺址，無法如期完工，加上暑假即將到來，很多居民都陳情希望可以另尋他處開闢停車場，供遊客停車。

市議員張顥瀚也說，和平島是基隆近年重要發展的觀光區域，有阿根納造船廠、正濱漁港色彩屋、基隆天顯宮、和平島公園等景點，去年開始就有大量的車潮湧進，造成地方交通的壅塞，以及觀光發展帶來的停車需求。

蔡適應今天邀請北觀處、基隆港務分公司等單位現勘，釋出和一路2巷旁微型艇碼頭的閒置空地，作為臨時停車使用，該塊空地可供約180輛小客車停放，預計6月底前完成整地等作業。

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