獎勵民間興建停車場 中市加碼補助工程費

2019-04-29 11:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市人口與經濟快速發展，停車需求也隨之增加。台中市政府交通局除積極爭取中央前瞻計畫興闢停車場，為提高民間投資興建停車場的意願，已修訂停車場設置獎助辦法，投資興建路外停車場達20格以上者，從原本補助2分之1工程費，大幅提高到3分之2；如願意免費供民眾停車3年以上，更將全額補助。

交通局長葉昭甫表示，台中市人口已突破280萬人，為全國第二大城市，人口移入加上經濟發展，台中市民擁車率高居不下，為提供更便捷停車環境，並節省政府經費投入，市府期盼透過修訂獎助辦法，吸引民間投入建設，並促進市區閒置土地加速利用，增加公共設施供給。

交通局修訂「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，凡闢建路外停車場達20格以上者，工程費補助將從2分之1提高到3分之2，如願意免費供停車3年以上，更可獲得全額補助，最高補助上限350萬元；此外，對於採用透水鋪面施作者，額外可再補助最高30萬元；設置汽車停車格位20格以下，也有最高80萬元獎助，鼓勵小地主申請。

葉昭甫表示，台中市停車政策為「路外為主、路邊為輔」，以設置路外停車場減少路邊違規停放車輛，促進交通順暢，市府為鼓勵民間興闢路外停車場，在2011年就訂定獎助辦法，但適逢縣市合併經濟起飛，土地價值水漲船高，私有地主對於釋出閒置土地作停車場長期使用意願不高，故獎助成效不佳。目前「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」修正案，已經市政會議通過，後續將送市議會備查後發布實施。

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