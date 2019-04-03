停車3小時7200元！他被繳費機螢幕嚇傻 網：有加值服務？

2019-04-03 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕這停車費好嚇人！

有男網友到臉書社團「爆怨公社」貼出台北馬偕停車場的繳費機照片，可以看到螢幕上顯示著，應付金額為7200元，原PO進去醫院幾個小時，準備開車回家時，沒想到竟然看到這一幕，原PO嚇到當場愣住不知如何是好，無奈地說，「大哥，我也才停你個三個小時，這樣實在讓我很為難」。

據悉，台北馬偕醫院地下停車場擁有300多個停車位，停車計費為80元一小時，即使一口氣租下一個月也才6000元，原PO疑似遇到繳費機故障，不少網友看了也自爆曾遇過的類似狀況，「我上次也是，我還要700多萬哈哈哈」、「我上次在台南X綜合醫院停一個一分鐘一塊錢的，結賬的時候覺得超幹...比在台北停過夜還貴」。

網友看了笑稱，「你是不是在停車場做了什麼，所以有加值服務費用？」「Sorry，本停車場是以秒計費，請付款」、「繳費機已經算出你以後會在它地盤停的總時數了，所以先讓你結單」、「賺到了！你那個位子下面有可能有石油」、「買不起房已經很慘了，現在連車都停不起」、「黃董，你這麼久沒來捧場所以開了大包廂給你」、「句降之前我只是個停車場管理員，句降之後我變身成為收天價費用的停車場管理員」。

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