停車場感應柵欄不方便 民怨接送停車多花錢

2019-03-08 08:52

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處今年初推動10處戶外停車場無人自動化管理，實施1個月來，有民眾反映說，位在後火車站的停車場因採柵欄進出方式，若要接送親友，進停車場後接了人又得繳費，導致不少接送車輛為免被收費，轉停靠在南大路，每逢週五或週日傍晚最明顯，認為採柵欄管制方式不便於接送。

對此，市府交通處停車管理科表示，目前採用無人自動化管理的停車場，只要進場後都可享有前10分鐘免費停車的優惠，此外，設在後火車站的無人自動化管理停車場，民眾若有接送親友需求，可在10分鐘內先過卡顯示免繳費後，再於15分鐘內駛離停車場，如此可享有約25分鐘的免繳費時間，應足夠民眾接送親友。

民眾投訴說，改成無人自動化管理停車場雖有不會忘記繳費的優點，但位在後火車站的停車場，因常有接送親友的需求，以前可駛入停車場後就近等待，不需繳費，但現在得先經過柵欄拿取磁釦，然後停車再繳費後才離開，且多數民眾都不知有10分鐘的免費停車功能，才會改到南大路臨停接送，就是因設了柵欄導致接送不便。

此外，也常有騎機車的騎士搞不清楚狀況，會駛入汽車進出的柵欄，發現不能停機車後又回頭，易於要進出的車輛發生擦撞，建議市府應設立大型告示牌引導民眾汽、機車分流停。

對此，停管科表示，會彙整民眾意見提供委外單位改善，提醒民眾，後火車站的停車場有機車和汽車分流的柵欄管制，機車柵欄每次收取廿元，旁邊也設有免費機車格，民眾可依停車的時間需求依規停放，呼籲民眾不要將汽車臨停在南大路上影響交通，若臨停情況嚴重，會請警方協助疏導取締。

停管科表示，目前戶外公有停車場無人自動化管理有農產運銷公司果菜市場、後火車站、停七、湳雅街、台溪、東園市場、北大路、東區區公所及站前停一、停二機車停車場，其中果菜市場停車場、後火車站停車場都已啟用，預計3月底會全部完工啟用。

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