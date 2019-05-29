蝦米！乾涸的田裡也能種植菱角 學童大驚奇

2019-05-29 11:03

〔記者楊金城／台南報導〕蝦米！乾涸農田也能種植菱角，顛覆一般人的印象。

台南官田國小校內的幸福農場採水稻與菱角的輪作，在一期稻作收割後種植菱角。今年官田國小首度利用乾涸種植菱角方式，因為從以前到現在都沒有人這樣種植，學生個個反應好像在尋寶，由於不用像以往身穿青蛙裝在水田種菱角，沒有厚重與不舒服感，也不會弄得髒兮兮，學生感到新奇。

最近這一波梅雨帶來的連續雨勢，讓官田國小師生搶種菱角。今天放晴後，在食農老師許玉燦及官田農會有菱真好作業組指導下，帶領學生體驗官田特產菱角的栽種，同時今年也將幸福農場內另塊原本栽種茭白筍與芋頭的場域，改為栽種菱角，擴大栽種面積合計0.5分菱角田，讓孩子能夠細心觀察和學習如何種植出無毒且品質均優的菱角。

校長王全興說，官田區菱農種菱角都是採用在水田裡種下菱角苗，再用竹籤固定，讓菱角苗浮在水面，但學校想出乾涸農田種植菱角苗的方式，因為最近下雨，農田表面雖然乾涸，但底下土壤濕潤，只要種下菱角完成後很快引水注滿農田，菱角苗一樣可以生長，種植方式比在水田種植方便。

參加的學生都是初體驗，花了將近一小時大功告成，相當高興，因為這是首見在乾涸田裡種植菱角的體驗，在老師指導下，將菱角苗插在挖好的泥土洞裡固定，接著將周遭泥土把菱角根部覆蓋好，再雙腳踏一踏，學生覺得像在玩跳格子，好有趣。

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