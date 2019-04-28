迎接「五月雪」桐花季 南庄農夫市集午后茶街開張

2019-04-28 11:55

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府及南庄鄉農會攜手打造南庄農夫市集，為迎接即將而來的「五月雪」桐花季，南庄鄉農會招募攤商進駐，打造午后茶街，除了有在地農特產外，另還有咖啡產銷班、客家茶飲等各式美食，希望遊客來訪南庄的同時，先到農夫市集品嘗美食、享受悠閒鄉村時光，也提振當地農產買氣。

南庄農夫市集位於苗124縣道旁，是通往南庄市區必經之道，鄰近浪漫台三線。苗栗縣議長鍾東錦今早出席午后茶街開幕剪綵儀式時表示，市集地理位置極佳，加上縣府、南庄鄉公所、農會傾力協助，可望成為南庄新的觀光亮點。

今早農會安排八桌茶席，請來茶博士為在場賓客沖泡在地特產東方美人茶，讓遊客們在觀景台上品茗賞景；而目前農夫市集內共有12個固定攤位，包括在地小農販賣蔬果、咖啡產銷包現沖的香濃咖啡及各式手工藝品等，即日起每天皆營業，逢假日則會增加攤商販售各式農特產及推出植栽等體驗課程。

南庄鄉農會表示，遊客造訪農夫市集時僅短暫停留，而為了留住遊客腳步，刺激在地消費，故推出午后茶街型態，讓遠道而來的遊客除了欣賞田野風光，同時也能品嘗美食，細細感受南庄慢城的魅力。

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