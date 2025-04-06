雲林罷免升級！ 「拔釘小蜜蜂」志工到宅收件

罷團清明連假持續在沿海鄉鎮設攤，供民眾索取、填寫二階連署書。（記者李文德攝）

2025/04/06 13:51

〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」第二階連署已突破萬份，團體志工們清明連假仍馬不停蹄，到第一選區（海線）各鄉鎮出攤連署。罷團即日起啟動「小蜜蜂到府服務」，盼讓更多行動不便、但想參與連署的民眾們，在家就能將連署書送到志工手裡。

罷團「雲林拔釘 罷免丁學忠」除了平日在北港、東勢、台西都有固定連署點以外，9名雲林縣民進黨籍議員服務處同樣也響應公民行動，設立連署站，提供民眾填寫、代收服務，到目前為止，罷團同樣不分假日，把握清明連假擺攤連署。

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位在麥寮設攤的志工表示，清明連假確實有許多雲林子弟回鄉，更不忘索取連署書當場填寫，也有不少當地民眾將連署書索取回去填寫。而設攤期間，雖有理念不同的民眾不時會朝攤位謾罵，但也有不少在地民眾給予鼓勵，讓志工們行動更有動力。

罷團發言人露西歸表示，由於不少民眾因行動不便等因素，無法在現場連署，因此即日起啟動「拔釘小蜜蜂」行動，提供志工到宅收取連署書的服務。

露西歸表示，只要民眾地址設籍並居住在「雲一選區」集滿2張連署書，撥打電話或發送簡訊，就可等候配戴志工證的志工到府收件，甚至到府協助填寫連署書，但呼籲民眾需要留意志工是否有配戴志工證。

露西歸表示，昨天前立委蘇治芬一口氣送來3500份連署書，對於公民團體而言無疑是再打了一劑強心針，讓熱情響應罷免的民眾，更有勇氣往前，呼籲鄉親不要畏懼強權，勇敢站出來。

對於罷團行動，立委丁學忠也在自己個人臉書貼出「反惡罷」，貼文強調國家要安定，不同意罷免，雲林要快速進度，不同意罷免。

丁學忠受訪表示，這是他首次利用他私人臉書公開呼籲大家「反惡罷」，因此波罷免應該是不必要的行動，但近來看到美國總統川普宣布對等關稅，對於台灣而言將受到重大衝擊，因此應該要先以經濟發展為優先，如繼續惡罷、製造對立，對於國家安定將有影響，因此希望選民們應理性看到。現在他依然持續為雲林爭取建設經費，如進入第三階段，他已事先有心理準備，未來將有行動。

公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」，即日啟動「小蜜蜂到府服務」，盼讓更多行動不便、勇於行動的公民們在家就能將連署書送到志工手裡。（圖擷取雲林拔釘 罷免丁學忠臉書專頁）

丁學忠首次公開以臉書表態「反惡罷」。（圖擷取丁學忠臉書）

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