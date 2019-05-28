她是代表會副主席服務鄉親 也是務農高手

2019-05-28 11:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕這位鄉民代表服務鄉親，也是務農高手！屏東縣高樹鄉農民陳美棉，擔任鄉代10幾年，但步下議事廰，卻是標準的農村婦女，她租地近7公頃，種植芋頭、檸檬、芭樂、茄子、蔬菜等，談起芋頭，她總是眉飛色舞，因為高樹好山好水種出來的芋頭，有香氣味濃，很受消費者喜愛。

年近60的陳美棉目前是高樹鄉民代表會副主席，她說，從年輕跟著長輩種田，8年前才開始種芋頭，光是芋頭田就有3.5公頃大，她說，以檳榔心芋為主，芋頭苗去年8月份陸續種植，生長期約8至10個月，大約清明節到中秋節是主要產季。

有別於其他的芋頭，高樹的水質來自大武山系，含豐富的礦物質元素，剛好是芋頭生長重要成份，再加上適當的肥培管理，走進芋田，整個人幾乎被芋葉所包圍，葉片碩大，芋桿粗肥，芋頭塊頭結實，肉質細緻綿密，剖開來就有芋香撲鼻，是高樹芋特有的香氣。

她表示，只是高樹芋沒有特別的品牌，常被外地買去充當成當地的芋頭，她覺得很可惜，一直和公所農會合作，希望打出地方品牌；最近陸續請工人採收，預計1個月收成結束，採後讓田地休息一陣子，會撒綠肥補充地力及抑制病蟲產生。

農糧署南區分署長姚志旺關心芋頭生長情形，他說，芋頭是國人經常食用的材料，除生鮮煮食外，很多製成芋泥、芋酥、芋塊、芋粉等加工產品，營養豐富，口感鬆軟，不僅食用芋頭美味外，走一趟高樹鄉村，看見片片芋葉，清風徐來隨風搖曳，眼前美景，暑意全消。

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