玄奘大學快閃麵包坊出擊 學生直呼CP值高又好吃！

2019-05-27 19:56

［記者洪美秀／新竹報導］吃頂級麵包不怕荷包失血！新竹市玄奘大學餐旅系今天起一連3天，在校內生活廣場發起「快閃麵包坊」活動，限時限量，包括德國香腸佛卡夏、乳酪佛卡夏、巧克力法國麵包、奶酥麵包、紅豆麵包、蔥花麵包及皇冠乳酪麵包等頂級麵包，全部比市價便宜，讓很多學生直呼CP值超高且好吃又健康。

玄大烘焙課程指導老師湯彩群表示，學校的麵包烘焙課程以實作及健康為原則，剛開始學生多從網路接單製作，且以烘焙餅乾及蛋糕為主，因學生訂購的需求量不少，決定舉辦3天的快閃麵包坊，透過實體店面的運作和飢餓行銷概念，讓師生可以吃到健康的麵包，也讓烘焙課程的學生，了解烘焙製作到販售的過程和行銷手段，做為未來開店的實習與模擬。

湯彩群強調，學生烘焙的麵包除以天然食材為主，也不添加食品添加物，且以低油低鹽為原則，透過健康的烘焙方式，兼顧健康與美味。

今天中午快閃麵包坊第一天開賣，就吸引學生聞香而來，不到1小時，140個麵包全售完，學生以每個不到40元的價格就能吃到健康頂級麵包，都說CP值超高，且麵包好吃有咬勁，不輸外面知名麵包坊。

參與製作的同學說，這是第一次以實體店面的方式來販售麵包，先推出7種口味，每種口味限量20個，未來會研發更多種類的產品提供校內師生選購，強化未來開店的能力與行銷力。

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