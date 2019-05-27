宣傳社區共好理念 首屆「台中樂居金獎」報名開跑

2019-05-27 14:04

〔記者張菁雅／台中報導〕「台中市優良公寓大廈評選活動」今年更名為「台中樂居金獎」，今日起受理報名，不僅精進活動內容、新增獎項，今年首度推出活動宣傳影片，邀請過去獲獎社區分享令人感動的小故事，以及參加評選對社區的影響，傳達以人為本的共好理念。

「台中樂居金獎」由台中市政府都發局舉辦，都發局長黃文彬表示，優良住宅的誕生，最重要的是人居住在裡面，產生出來有溫度、情感的居住感受，所以今年市府將優良公寓大廈評選活動，特別用「台中樂居金獎」的獎項，希望期盼延續以人為本的共好理念，挖掘出台中市優良住宅的特色。

為讓更多社區認識及參與活動，住宅處特別拍攝宣傳影片，邀請過去的獲獎社區參與。影片中有社區分享，他們從2011年開始舉辦二手貨義賣活動，將義賣所得與物資捐贈公益團體，2年前與社會局家庭福利服務中心合作，一起送暖到家戶，未來也會持續做下去。

還有社區得知有位黃媽媽結婚35年，當年沒有拍攝婚紗，住戶們主動幫忙拍攝婚紗、全家福，還在社區的媽媽教室補辦結婚派對。

曾參與評選活動的社區代表認為，過程中不僅讓社區更有凝聚力與認同感，也能了解自己社區的優缺點。

住宅處表示，「台中樂居金獎」以社區成立時間及戶數，分為小樂新生組、大樂新生組、小樂青壯組、大樂青壯組及風華永樂組等5個組別，前3名可獲得2至8萬元不等獎金；另外，今年新增不分組的「年度金獎」獎項，從各類組第1名中選拔而出，將成為活動的年度領航者，而獲獎社區將會被頒與1座傳承獎盃，明年再將獎盃授予新的獲獎社區，象徵永續經營的精神。

活動也設立社區綠化獎、友善設施獎、管理維護獎、節能減碳獎、社區營造獎、社區營運促進獎及暖心管理服務獎等7大樂居特色獎項，報名期限至6月28日止。

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