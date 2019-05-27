同婚引「稱謂」議題 法定統一「家屬」互稱

2019-05-27 09:23

〔記者謝介裕／南投報導〕同婚專法上路，南投縣目前已有5對同性伴侶辦理結婚登記，但同婚衍生的稱謂問題，卻引發各界關注，如兒子的老婆叫「媳婦」，哪兒子的丈夫叫啥？縣府民政處長吳燕玲說，中央對「稱謂」問題十分重視，幾經討論、溝通後，同性結婚之雙方親屬，統一以「家屬」互稱之。

被視為同婚專法的「司法院釋字第748號解釋施行法」，在24日施行後，隨著同性伴侶可辦理結婚登記，網路也立刻有人po出同婚雙方親屬間「稱謂表」，讓人看了也覺得網友未免也太有才、太有創意吧！

該「稱謂表」計有「小孩的同性配偶」、「孫子女的同性配偶」、「兄弟姐妹的同性配偶」、「兄弟姐妹小孩的同性配偶」、「父母之兄弟姐妹的同性配偶」、「祖父母之兄弟姐妹的同性配偶」、「丈夫妻子之兄弟姐妹的同性配偶」等7大項，如兒子的丈夫便稱「子婿」、女兒的妻子就叫「女媳」等等。

南投縣府民政處長吳燕玲表示，網友想得到的「稱謂」問題，從中央至各縣市政府也都十分關心，且已擬定一套標準，同性結婚之雙方互稱「配偶」，不以一般「夫妻」稱之，其與他方之親屬間也都互稱「家屬」，可說是淺顯易懂，希望各界不要將同婚親屬稱謂關係想得哪麼複雜，對於同婚也能予以尊重並以平常心看待。

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