好酸！輕鬆打臉「中央卡韓」 蘇貞昌講這3件事

2019-05-26 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌昨（25）日舉數個中央大力補助高雄的例子，打臉高雄市長韓國瑜「中央卡韓」說。今（26）天再po臉書，重申「同婚」、「改革印花稅」、「中央大力補助高雄」等議題，並提醒大眾「不丹就在喜馬拉雅山旁，瑞士是聯合國會員國」，順便大酸韓國瑜一番。

蘇貞昌今天下午發文問候鄉親，除了提醒大家「不丹就在喜馬拉雅山旁，瑞士是聯合國會員國」，還報告三件事：第一，「同婚專法施行，家庭價值不改變」。蘇貞昌感謝國人及投下關鍵票的立委們，完成同婚立法，「他們（同性戀者）很多人守了一輩子」，雖然彼此不同，但現在能幸福活在台灣這個自由平等的國家。

第二，「印花稅該改革，地方財源不改變」。蘇貞昌表示，不合時宜的法令應考慮廢除，也因為這屬地方稅的範疇，中央會先和地方商量，若地方政府因此短收，「當然由中央全額補助。」

第三，「中央力挺地方，建設高雄不改變」。蘇舉出中央剛大力補助高雄橋頭工業區、近日補助拆除陸橋的4億多經費，捷運黃線也通過規劃，要補助800億，「所以不曉得韓市長，他到底出什麼狀況」，先不管日前他鬧的不丹、瑞士笑話，「不應該搞不清楚中央大力補助高雄的狀況。」

蘇貞昌說，時代變得越快，政府就更該負起責任，拿出勇氣做出改變，讓台灣迎向時代，也讓世界都看見。但無論時局如何變遷，「政府用心讓台灣更好」這點永遠不變，並不會忽略少數族群的權益，不會因減稅造成地方負擔，更不會花心思去卡誰。

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