暖心！ 同婚登記上路 戶政事務所備「神秘禮物」送新人

2019-05-24 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣同婚登記今（24日）正式上路，根據內政部統計，截至今天下午5點為止，全國有多達500對同性伴侶赴戶政機關完成結婚登記，有情人終成眷屬。就有戶政事務所貼心準備「彩虹小點心」給今天第一對登記的新人，讓網友看了直呼感動。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」今天分享數張照片感性地說，「打心底感動了，純粹分享這份喜悅給大家」，並指出「今天524是台灣同婚正式合法的日子，某戶政事務所貼心準備彩虹小點心給今天第一對登記的新人」。

「不禮貌鄉民團」說，雖然今天在網路上看到很多批評與唱衰的留言，但是看到這些巧思，以及還有人願意把溫暖真誠的送給同婚新人，「覺得今天的煩悶似乎都被治癒了」。

該粉專表示，雖然無法跟大家透露是哪個戶政事務所，「但希望大家知道台灣處處有溫暖」。許多網友見狀感動直呼，「台灣社會被撕裂太久，現在唯有愛，才能喚起愛！」、「好棒哦～感謝這些用心的戶政人員」、「好棒，謝謝用心的事務所，超暖的」、「好用心 糾甘心」、「也太可愛了」。

據內政部資料，截至今天下午5點，新北市已有71對女性伴侶、38對男性伴侶完成結婚登記，合計共109對，數量高居全國第一。其後依序是台北市83對、高雄市71對及台中市62對；至今仍未有同性伴侶辦理結婚登記的縣市為澎湖縣與連江縣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法