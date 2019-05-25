韓國瑜稱有「打韓小組」 蘇貞昌：做首長的人不要隨便講講

2019-05-25 17:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天下午到恆春旅遊醫院視察新建大樓工程，面對高雄市長韓國瑜再批中央卡韓，甚至有「打韓小組」，蘇貞昌嚴正強調，「不要做首長的人隨便講講，這樣子對高雄沒有幫助，對國人同胞也是錯誤的印象，這樣非常不當。」

對於韓國瑜批「有前市府高官遙控打韓小組」，蘇貞昌也反譏覺得很奇怪，蔡政府這3年多來一直大力推動讓國家能夠區域均衡、均衡台灣；他上任後親自到高雄，補助陸橋的拆除經費4億多元，去的時候，韓市長也沒有在高雄，兩個副市長也沒有來，只來了一個秘書長，雖然不斷感謝，但看起來，韓市長不知道中央這樣大力補助。

蘇貞昌也強調，剛剛大力支持橋頭科學園，未來產值可達1800多億，捷運黃線也通過規劃，也要補助800億，所以不曉得韓市長他到底出什麼狀況，可以搞不清不丹在哪裡，阿爾卑斯是怎麼樣，也可以搞不清瑞士是不是聯合國的會員國等，但不應該搞不清楚中央大力補助高雄的狀況，「不要做首長的人隨便講講」，這樣子對高雄沒有幫助，對國人同胞也是錯誤的印象，這樣非常不當。

對於24日台灣的同婚登記首日，蘇貞昌說，感謝立法委員投下關鍵的一票，讓台灣的同婚專法能夠完成立法，昨天有526對同性伴侶完成結婚登記，很多人守了一輩子，今天看到整個社會都以快樂祝福的心情、高高興興地看到他們追求幸福，也讓全世界都看到台灣真的是一個自由、平等、多元、彼此包容的社會。

蘇貞昌表示，有700多萬粉絲的《艾倫秀》（Ellen Show）主持人艾倫．狄珍妮（Ellen DeGeneres）都特別貼文誇讚，第一時間英國外相杭特（Jeremy Hunt），和美國總統參選人桑德斯（Bernie Sanders），都推文稱讚祝福台灣，台灣被全世界看見、正面誇獎是很難得的。一方面也讓原先有疑慮的國人同胞看到，即使雖有不同，但都是同一國的，可以一起快樂幸福地活在台灣這個自由平等的國家，大家都應該更有信心讓台灣繼續向前走。

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