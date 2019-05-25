凱道同婚宴溫馨落幕 伴侶盟拚2年後回歸民法

2019-05-25 22:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕這是屬於同性伴侶的時刻！凱道同婚宴在熱歌勁舞中劃下句點，所有人一同為婚姻得以平權，相愛的人終能獲得法律保障而喝采。不過伴侶盟認為路尚未走完，還有許多要爭取的項目，並喊出2年拚回歸民法。

凱道同婚宴今席開百桌，超過1600人參與，擠爆凱道，並同時為20對新人證婚，同運先驅祁家威、名導王小棣都到場祝福。婚宴也有豐富節目，歌手艾怡良、李德筠都現場獻唱，也有變裝皇后的性感勁舞，大咖藝人包括蔡依林、蕭敬騰、ELLA、羅志祥、楊丞琳、蔡康永、coco李玟、吳慷仁、小S等，都以錄製影片方式祝福。

另有20對新人進行證婚儀式，由王小棣擔任證婚人，她們及他們均隆重打扮，穿上筆挺西裝、打上蝴蝶結，或是身著美麗白紗、手捧鮮花，對於能夠明正言順結婚，都面露欣喜，接吻時更是忘我，溫馨氣氛讓現場許多參與者流下感動眼淚。

爭取婚姻平權一路走來辛苦，伴侶盟也播放10年來點滴的影片，從2009年伴侶盟成立，中間歷經法案推動、釋憲，也面臨過反同團體的阻撓，但擋不過對基本人權的渴望，同婚專法終於在本月17日三讀通過。許秀雯與簡至潔在台下看完影片，他們發言時忍不住哽咽，等這一刻等了10年，但她們認為還未竟全功，在眾人起鬨下預約將以2年時間回歸民法，讓台灣更平等。

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