靈鷲山高雄巨蛋音樂饗宴今登場 百對親子牽佛手迎富貴

2019-05-25 22:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕象徵把富貴帶進高雄的靈感佛、靈鷲山「富貴金佛」，睽違5年再度南下高雄為民眾祈福，今晚先推出音樂市集吸引朝聖人潮，還有百對親子與許多民眾與佛牽手，把富貴平安通通帶回家。

靈鷲山第26屆水陸空大法會第4場水陸先修法會，26日將在高雄巨蛋舉行，預計約3千多人參加，今天傍晚先規劃皮卡克親子迎佛音樂市集，透過迎佛音樂饗宴，與民眾提前感受金佛帶來的喜悅。

音樂市規劃節目有靈鷲山青年團的杯子打擊樂、豆豆姊姊說故事、鏡劇厘馬戲 A-Z Circus、親子互動魔術SHOW，以及金曲團隊甄藝樂場Jen's Musical Workshop活潑可愛的親子音樂劇等精彩演出，現場吸引許多爸媽都帶著小朋友與佛牽手，接受佛陀慈悲加持。

靈鷲山開山住持心道法師傍晚抵達會場，慰勞參與法會的志工並開示指出，感謝500多名義工發菩提心協助這次的孔雀明王祈福法會，這是起善念、造善業、結善緣，讓福氣廣大。高雄人很純樸，而善業就是服務奉獻，希望這個法會能造福高雄人，除去煩憂障礙，大家都美好快樂。

靈鷲山第26屆水陸空大法會謹8月7日到8月14日啟建（農曆7月初7到14日），26日的孔雀明王經暨五大士瑜伽燄口，是靈鷲山今年第4場水陸先修法會，也是首度南下高雄舉辦，預計有3千多人參加。

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