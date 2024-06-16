三貂嶺生態友善隧道 摘下Architizer A+Awards最受歡迎獎

三貂嶺生態友善隧道位於雙溪、瑞芳區。（新北工務局提供）

2024/06/16 23:52

〔記者董冠怡／新北報導〕三貂嶺生態友善隧道位於雙溪、瑞芳區，長約3.19公里，新北市斥資3億元以環境永續的方式，修復舊隧道並採鋼筋施作，打造自行車道兼步道的歷史建築，2022年完工啟用，接連獲得國際大獎。近日再傳捷報，三貂嶺生態友善隧道不僅入圍美國Architizer A+Awards五項提名作品之一，歷經激烈網路投票廝殺，最後拿下公園與綠地類別最受歡迎獎。

市府工務局長祝惠美表示，三貂嶺生態友善隧道以自身景觀、歷史、環境生態，加上生態與景觀永續的設計思維、有限度的營運管理，使人為活動與自然生態景觀達到最佳平衡，開放使用至今，接連獲得民眾認可、吸引多縣市參訪觀摩，去年還獲頒法國建築師境外設計大獎、世界景觀設計獎、加拿大魁北克設計大獎等獎項，累計已獲國內外景觀、環境永續、文化資產再利用等各領域共18個獎項。

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工務局指出，這次獲獎的Architizer A+Awards，主要是表彰全球最佳建築、空間和產品，獎項涵蓋類別廣泛，關注美學和創新之外，也強調對社會和環境的影響，由四百餘名行業領袖組的評審團進行評審，全球公眾透過網站平台可以參與線上投票，選出心目中最佳作品，獲獎作品將於Architizer網站及相關媒體合作網站上展示。

工務局補充，三貂嶺生態友善隧道是把煤礦運輸產業沒落的廢棄隧道，充分利用其地理環境，透過創新方法將工業遺址轉變為多功能的公共空間，施工過程小心保存文化史蹟塵封前原貌、完整性，是一座展現自然生態與人文歲月痕跡的隧道。

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