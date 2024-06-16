中市大華國中雙胞胎兄弟國中會考拿下5A10+ 要翻轉夜市人生

台中市大雅區大華國中雙胞胎兄弟姚承邑（右）、姚承均，會考皆獲得5A10+好成績。（大華國中提供）

2024/06/16 23:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區大華國中在今年國中會考大放異彩，有35人獲5A以上，5人獲5A10+，其中，雙胞胎兄弟姚承邑、姚承均，父母均在夜市擺攤做生意，兄弟倆雖假日要到夜市幫忙，但2人從小成績優異，這次均拿下5A10+的佳績，將就讀台中一中，希望早日幫助父母擺脫辛苦的夜市人生。

姚承邑、姚承均的父母在夜市經營兒童彈珠台遊戲攤位，常要遠赴新竹、苗栗擺攤。到外縣市擺攤時，下午1時左右就要開車出門，回家常是隔日陵晨1點多，但姚媽媽說，2個兒子很乖，放學回家就自己弄東西吃、讀書、睡覺，從不讓人操心，假日還會到夜市幫忙，甚至在夜市利用時間看書，令人心疼。

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姚媽媽說，2個兒子從小成績就一直名列前茅，從神岡跨區就讀大雅區大華國中，兄弟倆每天早上6點多就搭公車上學，放學再搭公車返家，上課認真聽課、不會就向老師請教，國中僅補習英文一科，成績也都不錯。

姚承邑、姚承均雖就讀不同班，但國中會考都拿下5A10+的好成績，原本考慮就近就讀國立中科實驗高中，經與師長討論後，決定就讀台中一中。2人表示，從小在夜市幫忙，了解父母工作的辛苦，決心好好讀書，希望透過學習翻轉人生。

哥哥姚承邑並特別感謝導師陳美如，3年來在課業及生活上的特別照顧，例如叫他指導同學，他藉此也可多學習一遍，或在其學習低谷時，給予鼓勵，更教他在做事方面如何看得更遠；大華國中校長張秋桂則說，姚承邑、姚承均倆兄弟同時高中榜首，十分難得，勉勵2人勇敢逐夢、追求卓越。

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