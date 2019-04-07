靈鷲山大悲閉關啟建 持續持誦大悲咒21天

2019-04-07 22:22

〔記者林欣漢／新北報導〕靈鷲山今天起啟建大悲閉關，來自海、內外近300位信眾，要持續持誦大悲咒21天，開山住持心道法師說：「常念大悲咒，容易念出大悲心，福氣也會跟著來。」靈鷲山表示，這是第8年啟建大悲閉關，可望突破1000萬遍。

靈鷲山表示，海內外四眾弟子閉關修行，連續21天，共同持誦大悲咒以清淨善念，匯聚慈悲能量，以共振效果回向地球平安，也為自己累積道糧福報，也歡迎民眾隨喜共修。今年「佛系青年」有增加的趨勢，報名大悲閉關的學員，30歲以下的參加者超過1成，除了年輕人對宗教的接受度愈來愈多元開放，採用動畫、結合武俠小說概念的宣傳方式也功不可沒。

今天大悲閉關啟動，主法法師大康法師以大悲水灑淨壇場，為信眾結下清淨結界，梵唄音聲繚繞壇城，莊嚴攝受，也讓21天的大悲咒共修，有一個清淨莊嚴的開始。

指導法師恆傳法師開示：「大悲閉關跟其他閉關比較不同的是，閉關者要參加八關齋戒，八關齋戒非常殊勝，大家受戒觀想時要發大菩提心：斷一切惡、修一切善、度一切眾，為自己修得清淨戒體，便不會輕易退轉於菩薩道。」

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