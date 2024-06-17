黃志昌抱新北筍王、美筍王雙料冠軍 分享種植、烹調秘訣

三峽區筍農黃志昌（前排黑衣者）拿下新北筍王及美筍王雙料冠軍。（記者董冠怡攝）

2024/06/17 00:35

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市推廣綠竹筍產業，輔導各產區筍農參加市級評鑑，今年由三峽區的黃志昌拿下新北筍王、美筍王雙料冠軍；新店區的陳能恭獲得亞軍及甜筍王，市府農業局長李玟16日頒贈賀匾給獲獎筍農並表示，即日起至6月底，每週六、日於台北市的希望廣場，都有舉辦展售會，可以前往選購新北各產區直送新鮮綠竹筍。

黃志昌自幼隨父習農，畢業後為習得一技之長，在餐廳當廚師，之後返鄉開餐廳，同時幫忙管理家中筍園，後因熱炒店經營不易，加上長輩年紀漸大，不忍筍園就此荒廢，決定結束餐廳生意、接手家業，承襲父親種筍技術。

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剛返家種筍之初，鄰居及長輩覺得他經驗不足，種不出好筍，常於言談間出言調侃，反倒讓他更加倍努力、用心管理筍園及學習栽培技術，至今種植綠竹筍超過20年，獲獎瞬間揚眉吐氣，也代表長期付出受到肯定。

黃志昌說，產季前必須注重筍園管理，施用有機肥，時常除草維持筍園整潔，並用藥劑消除蟲卵，避免病蟲孳生、防治竹盲椿象，而想種出美筍，秘訣就是在產季前砍除老竹及清理地下莖（俗稱竹頭），留下無用竹頭會影響竹筍生長方向。

廚師出身的他也分享私房食譜，並稱只要食材夠好，簡單的料理方式就可以很好吃，像是用豬油爆炒鮮筍，再加點油蔥，就是香噴噴的美味佳餚；夏天可改吃涼筍，清吃或加點淡醬油提味，便能品嚐到新鮮食材的鮮甜。

陳能恭自高中畢業起在家幫忙種植綠竹筍，29歲承接家業，從事綠竹筍栽培30餘年，除了用心栽種，平時清理竹頭、鬆土、施肥、覆土、灌溉，步步到位毫不馬虎，如遇困難會詢問農改場、網路搜尋汲取新知，不斷求進步，成果自然能獲得肯定，很開心得獎。

農業局補充，無法前往展售會的民眾，可以線上網購；另外，八里、五股、三峽、深坑及平溪區農會自7月6日至8月10日，將陸續舉辦8場次採筍體驗小旅行，每場次400元，包含認識綠竹筍、田間採筍及製作竹筍料理，詳細資訊可上農業局網站、臉書粉絲專頁查詢。

新店筍農陳能恭（右）榮獲亞軍及新北甜筍王。（記者董冠怡攝）

即日起至6月底，每週六、日於台北市的希望廣場，都有舉辦展售會，可以前往選新北各產區直送新鮮綠竹筍。（記者董冠怡攝）

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