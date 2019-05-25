慶賀五府千歲誕辰！真護宮藝陣大匯演 評筊冠軍獎5萬

2019-05-25 20:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕3年1科王船祭列入台南市定民俗類文化資產的安定區蘇厝第一代天府真護宮，為慶賀李府千歲誕辰，特地舉辦全國廟會藝陣嘉年華會，今天下午開幕，國中、小學生團隊率先登場，接力演出祝壽，還有「免還錢」的發財金擲筊大賽，信眾湧入，氣氛熱烈。

廟方說，真護宮主祀的李府千歲，誕辰為農曆4月26日，每到此時都會舉辦熱鬧的慶生活動，藝陣嘉年華則邁入第10屆，已是為神明祝壽的地方盛事之一。

今天的揭幕典禮，台南市長黃偉哲應邀頒獎，鼓勵參演的學校團隊，接著帶領各界貴賓一起上香、祈福，隨後剪綵，宣告為期6天的藝陣嘉年華正式登場。

兒童藝陣表演會則安排2天，今、明下午舉行，共有24組國中、小學生團隊接力登場，內容精彩，真護宮也準備了油飯、麵羹、菜湯與香腸等小吃，展現傳統廟會活動的道地人情味。

今天下午的兒童藝陣表演會，吸引了滿場大小朋友圍觀，晚間則是五王盃歌唱比賽，廟方結合摸彩活動，成功炒熱氣氛。

而免還發財金評筊活動，信眾爭相報名參加，連3個聖杯者獲贈王船祭平安壽麵一盒，並入圍28日晚間的決賽，冠軍為5萬元。

全國廟會藝陣嘉年華會持續至本30日，安排了影歌星、音樂表演，還有布袋戲、歌仔戲酬神賞兵，精彩可期。

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